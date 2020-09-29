فرنسا تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 85 حالة وفاة و8051 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة الفرنسية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة بدولة الكويت ارتفع إلى 550,690 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 31,893 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وبحسب بيانات الصحة الفرنسية، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات في فرنسا 6500 مصاب، من بينهم 1204 حالات خطرة.
وكانت فرنسا قد سجلت 4070 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة أمس الاثنين.
وكثفت الحكومة الفرنسية جهودها في الفترة الأخيرة لمنع انتشار الفيروس، وذلك بهدف تفادي إعادة فرض إجراءات الإغلاق الصارمة في البلاد، والتي تم رفعها منذ 11 مايو الماضي.
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