كارثة كبرى تقترب.. اليمن يحذر من وضع ناقلة صافر النفطية في البحر الأحمر

حذر وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم الثلاثاء، مجددا من مخاوف الحكومة اليمنية وقلقها الشديد مما آل إليه وضع خزان صافر خاصة مع استمرار منع وصول الفريق الأممي للناقلة العملاقة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أبلغ الحضرمي في اتصال هاتفي نظيرته السويدية آن ليندي بضرورة الاستمرار في الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية قبل وقوع كارثة بيئية لا يحمد عقباها في سواحل البحر الأحمر والمنطقة ككل.

وذكرت الوكالة أن الحضرمي أكد في الاتصال أن حكومة بلاده مستمرة في القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين في كل أنحاء اليمن.

من جانبها، أعربت الوزيرة السويدية عن دعم بلادها للحكومة اليمنية, وأكدت على استمرار دعم السويد لجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام في اليمن.

Advertisements

وأشارت ليندي إلى تطلعها لرؤية مشاركة واسعة للمرأة اليمنية في عملية السلام، مجددة تعهد بلادها باستمرار دعم اليمن في المجال الاغاثي والإنساني وأهمية وصول المساعدات إلى كافة المستفيدين دون إعاقة.

وفي السياق، طالب مجلس الوزراء العرب بإجراءات عاجلة لتفادي الكارثة التي قد يتسبب فيها خزان النفط العائم قبالة سواحل البحر الأحمر "صافر" المملوك لشركة النفط اليمنية.

وأقر الاجتماع بتكليف رئيس مجلس وزراء البيئة العرب بمخاطبة رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لمخاطبة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإنهاء هذه الكارثة.

وأكد مجلس الوزراء العرب أن خزان "صافر" العائم يمثل أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسرب النفط منه، مطالبا بضرورة تفادي هذه الكارثة بشكل عاجل، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".