قامت سلطات ولاية نوردراين فيستفالن الفيدرالية الألمانية، بإبعاد "إسلامي خطير جدا" وإرساله إلى روسيا.
وذكرت "دويتشه فيله"، أنه تمت إعادة المدعو رشيد. ك. إلى روسيا في 24 سبتمبر الجاري.
وأضافت أن هذا الرجل، وهو على الأغلب من الشيشان، تعرض مرات عديدة للملاحقة الجنائية، وقد يمثل تهديدا.
وأشارت إلى أنه وصل إلى ألمانيا عام 2004، وطلب اللجوء السياسي، لكن طلبه رفض.
في السابق، لم يكن من الممكن إعادته، لأن السلطات الروسية لم تتمكن من تحديد هويته والتحقق منها.
وقالت الإدارة الإقليمية في المقاطعة الألمانية: "فقط بعد أن تعرفت السلطات الروسية على هوية هذا الشخص وتحققت من اسمه الحقيقي وحصلت على وثائق تثبت هويته، تم تنفيذ الترحيل بشكل نهائي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تبعد ”إسلاميا خطيرا” إلى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.