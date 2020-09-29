وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور أمير الكويت الراحل في نشر الرخاء والسلام بالخليج

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إنه التقى قبل قليل بالشيخ نواف ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، وفقًا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف "استمعنا لتوجيهات سموه وتقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقًا لنص المادة 60 من الدستور".