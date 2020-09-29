تفاصيل مراسم دفن أمير الكويت

أفادت وكالة الأنباء "كونا"، نقلًا عن وزير شئون الديوان الأمير، بأن حضور مراسم دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن طيب الله ثراه سيقتصر على أقربائه. وأضافت أن الديوان الأميري يقدّر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفيّاضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة أمير الإنسانية. وبحسب مصادر كويتية لـ "دوت الخليج"، نوهت بأن وصول جثمان الأمير سيكون غدًا الأربعاء ظهرًا. وأضافت أنه يتم الانتقال إلى مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق لصلاة الجنازة على الراحل وبعدها الانتقال إلى المقابر.

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