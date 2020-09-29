نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الديوان الأميري صباح اليوم الموافق 29 سبتمبر 2020 في بيان، ما ينص على وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، فقد إنتقل سمو الأمير إلى رحمة الله تعالى، وذلك عن عمر 91 عامًا، ونعى الديوان الأميري الشعب الكويتي وجميع الشعوب العربية لهذا الخبر الأليم، فلقد توفى الأمير صباح الأحمد الصباح أثناء رحلة علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت منذ شهر يوليو الماضي.

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أصدر الديوان الأميري بيان في صباح اليوم الموافق 12 صفر 1442هـ، وتم بثه على التلفزيون الكويتي، وأُعلن فيه نبأ وفاة الشيخ صباح الأحمد، وأُعلن الحداد وتوقفت البرامج التي تُعرض على التلفزيون الكويتي، وبدأت إذاعة القرآن الكريم بعد إعلان هذا النبأ.

رحلة علاج الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

خضع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لعملية جراحية، وبالفعل كانت نتائجها ناجحة للغاية وفقًا لما أعلنه الديوان الأميري، وفي سبيل إستكمال رحلة العلاج، توجه الشيخ إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو الماضي للعلاج هناك، وذلك في يوم 23 يوليو.

الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الجديد بالكويت

بعد وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، فإنه من المفترض أن يتولى الإمارة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك طبقًا للمادة الرابعة من قانون توارث الإمارث، هذا بالإضافة إلى تولي ولي العهد الأمير نواف الأحمد العديد من المهام والشئون المتعلقة بالدولة، حينما ساءت الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد وبدأ في رحلة العلاج.