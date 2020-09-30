بسبب سماعة أذن.. حملتا ترامب وبايدن تتبادلان الاتهامات قبل ساعات من أول مناظرة بينهما

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حملتي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي للانتخابات، جو بايدن، تبادلا الاتهامات حول الخضوع للتفتيش قبل الدخول إلى المناظرة التي تنعقد خلال ساعات.

وقال فريق حملة ترامب، إن حملة بايدن نكثت باتفاق ينص على خضوع المرشحين قبل المناظرة لتفتيش للتثبت من عدم حيازتهما سماعات إلكترونية، وطالبت بفواصل عدة خلال المناظرة، فيما قالت نائبة مدير حملة بايدن، كايت بيدنجفيلد: "بالطبع لن يضع (بايدن) سماعة أذن، لم نطالب أبدا بفواصل".

وأضافت: "إن كنا سننجر إلى هذه اللعبة، أتعلمون أن فريق ترامب طلب من (مقدّم المناظرة) كريس والاس عدم الإتيان على ذكر حصيلة وفيات كورونا ولو مرة واحدة في المناظرة".

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من جانبه، نفى المتحدث باسم حملة ترامب، تيم مارتو، التقدم بأي طلب من هذا النوع ، مضيفًا: "هذا كذب، هذا الأمر لم يحصل على الإطلاق... إنها قمة التسييس لأزمة تطال الصحة العامة".

وتابع أن "بايدن يحاول صرف الأنظار عن عدم التزامه بالخضوع لتفتيش للكشف عن وجود سماعات أذن، أو بالخضوع لفحص للكشف عن منشطات، وعن احتياجه فواصل عدة خلال مناظرة مدتها 90 دقيقة".

وكان ترامب اتهم بايدن مرارًا بأنه يتعاطى المنشطات مطالبًا إياه بالخضوع لكشف المنشطات قبل الدخول في مناظرة معه على الهواء، وهو ما استقبله بايدن بسخرية ورفضه على الفور.