لأجل الرئيس.. ممنوع حضور نواب البرلمان لحفل أردوغان دون فحص كورونا

رفض حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا حضور نوابه بالبرلمان لحفل سيتواجد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا وقد قاموا باجراء فحص فيروس كورونا.

ووفق ماذكرت شبكة آر تي الروسية، فقبل حضور حفل انطلاق الدورة التشريعية الجديدة الذي سيحضره الرئيس رجب طيب أردوغان، يجب على كل نائب إجراء فحص كورونا.

وقال رئيس كتلة الحزب بالبرلمان ناجي بسطانجي، في رسالته إلى النواب بشأن الحفل الذي سيقام في الأول من أكتوبر القادم، إنه لابد من اجراء الاختبار وإلا فلن يحضور العضو.

وجاء في الرسالة أنه "على النواب المشاركين في الجمعية العمومية للبرلمان التي ستستهل بكلمة رئيس الجمهورية ورئيس الحزب رجب طيب أردوغان، الخضوع لفحوصات كورونا داخل مستشفى البرلمان أو في المدن التي يقيمون فيها في 30 سبتمبر الجاري".