طريقة الاستعلام عن رخصة العمل وشروط إصدارها

تسعي المملكة العربية السعودية إلي تقديم الخدمات لمواطنيها والمقيمين بشكل سهل ويسير، و قد فعلت الحكومة خدمة الاستعلام عن صلاحيه رخصة العمل ورقم سدادها إلكترونيا، وهذا ما هدفت له وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير الجهد والوقت لمستخدمي الخدمة، وتقوم الوزارة بإنجاز الطلابات المقدمة لها بسرعة فائقة حتي تجنب المستخدمين التوجه إلي مكتب العمل للحد من الازدحام، كما إنها تعمل علي تطوير مستوي الخدمة إلكترونيا المقدمة لمواطنيها بما يتماشى مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعد رخصة العمل ما أهم الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية تحديث الإقامة، وقد يتعرض الوافد إلي المعاقبة بالترحيل أو المسائلة القانونية في حالة انتهاء صلاحية الرخصة ولم تجدد . خطوات الاستعلام عن رسوم مكتب العمل أن يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

قم باختيار خدمة رخصة العمل من بين الخدمات الظاهرة علي الصفحة .

يقوم المتقدم بالنقر علي الزر ( رقم الحدود أو رقم الإقامة ) واختيار رقم السداد .

عليك بكتابة رقمك الخاص في المكان المحدد و تأكد من صحته .

سوف يظهر للمتقدم رمز تحقيق قم بكتابته ثم أنقر علي كلمة بحث .

وأخيرا سيظهر لك جميع البيانات المبحوث عنها . طريقة الاستعلام عن رخصة العمل خطوات الاستعلام عن رسوم مكتب العملطريقة الاستعلام عن رخصة العمل علي المستعلم اتباع عدة خطوات للاستعلام عن رخصة العمل الدخول إلي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . قم بالبحث عن أيقونة مكتوب عليها “رخصة العمل ” . علي المستعلم النقر علي زر رقم الحدود أو رقم الإقامة . قم بكتابة البيانات المطلوبة كرقم الإقامة و رمز التحقيق بكل دقة . سوف يظهر لك النتيجة إذا كانت الرخصة منتهية وموعد تجديدها أو إذا كانت سارية . شروط إصدار رخصة العمل شروط إصدار رخصة العمل عند الإقدام علي استخراج رخصة عمل هناك عدة شروط واجب توافرها وهي : أن تكون خدمة البريد الوطني السعودي سارية ومفعلة .

أن تكون تراخيص المؤسسة صلاحيتها سارية .

عندما تقع المنشأة في النطاق الأحمر لا يمكن استخراج رخصة أو تجديدها .

يجوز إصدار رخصة العمل للأول مرة حتي وأن كانت المنشأة تقع في النطاق الأصفر .

يجب أن يكون الوافد تم علي تواجده في السعودية فترة لا تقل عن سنتين، وذلك في حالة تجديد رخصة عمله لمنشأة تقع في النطاق الأصفر ولا يتجاوز تاريخ انتهاء الرخصة فترة 6 أشهر . وأخيرا نكون قد أوضحنا مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير الحماية اللازمة لمواطنيها، في ظل ما تمر به البلاد من جائحة كورونا ومخاطر انتشارها

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