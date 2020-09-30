آخر ظهور لـ أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً ذكروا أنه آخر مشهد ظهر فيه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عقب ساعات من الإعلان عن وفاته عن 91 عامًا، صباح أمس الثلاثاء.

وظهر الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت الراحل في مقطع الفيديو الذي تداوله المغردون بشكل واسع من داخل البلاد وخارجها، جالسًا على مقعده، بينما يمازح طفلاً صغيرًا.

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وقال أحد المُغردين إن المقطع تم تصويره قبل شهر، حيث ظهر الراحل صباح الأحمد يُداعب طفلاً قيل إنه أحد أحفاده.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عامًا.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا، ومن المقرر أن يصل جثمان الشيخ صباح الأحمد أرض الكويت يوم الأربعاء قادمًا من الولايات المتحدة.