قبيل مناظرتهما الأولى .. بايدن يكشف ضرائبه ويطالب ترامب بالمثل

قبل ساعات من مناظرته الأولى مع الرئيس دونالد ترامب، نشر المرشح الديمقراطى للرئاسة جو بايدن، الثلاثاء، إقراراته الضريبية لعام 2019 ، بينما دعت حملته ترامب إلى القيام بالشىء نفسه.





وبحسب "رويترز"، اتخذ بايدن هذه الخطوة بعد يومين من إعلان صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب دفع 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الاتحادية فى عامى 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد شركاته خسائر فادحة.

ولم يدفع ترامب، بحسب الصحيفة، ضرائب على الدخل خلال عشر سنوات من آخر 15 عاما، وسعى ترامب طويلا إلى الحفاظ على سرية سجلاته المالية الشخصية.

وأظهرت إقرارات بايدن الضريبية أنه وزوجته "جيل" دفعا أكثر من 346 ألف دولار كضرائب اتحادية ومدفوعات أخرى لعام 2019 على دخل يقارب 985 ألف دولار قبل أن يسعيا لاسترداد ما يقرب من 47 ألف دولار قالا إنهما دفعاها أكثر مما كان ينبغى عليهما دفعه.

وقالت كيت بيدينجفيلد، نائبة مدير حملة بايدن، فى اتصال هاتفى مع الصحفيين، هذا مستوى تاريخى من الشفافية يهدف إلى إعطاء الشعب الأمريكى، الثقة مرة أخرى فى أن زعماءهم سيهتمون بهم وليس بصافى دخولهم.

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وأضافت: سيدى الرئيس، أصدر إقراراتك الضريبية أو اخرس.

ومع إدلاء أكثر من مليون أمريكى، بأصواتهم فى وقت مبكر بالفعل ونفاد الوقت أمام تغيير الآراء أو التأثير على شريحة صغيرة من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، فإن المناظرة بين المرشحين للبيت الأيض تنطوى على مخاطر كبيرة قبل خمسة أسابيع من انتخابات الثالث من نوفمبر.

وستبدأ المناظرة التى تستغرق 90 دقيقة، مع جمهور محدود ومتباعد اجتماعيا بسبب جائحة فيروس كورونا، فى التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0100 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء) فى جامعة كيس ويسترن ريزيرف فى كليفلاند، وسيديرها كريس والاس من قناة فوكس نيوز.