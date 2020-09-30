دراسة : إصابات كورونا فى الهند 10 أضعاف المعلن

ونقلت السلطات الطبية الهندية المسؤولة عن إدارة وباء كوفيد-19 الثلاثاء عن دراسة وطنية تستند إلى التحاليل المصلية التى تقيس الأجسام المضادة أن أكثر من 60 مليون هندى قد يكونوا أصيبوا بالفيروس.
بينما الأرقام الرسمية تقول إن نحو 6.1 مليون هندى مصابون بالفيروس من أصل 1.3 مليار نسمة، ووفقا لذلك تكون الهند الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات.
وأظهرت تحاليل الدم التى أجريت لـ29 ألف شخص فى 21 ولاية هندية بين منتصف أغسطس ومنتصف سبتمبر أن عدد المصابين قد يكون أكبر من ذلك بكثير.
وحسب ما ذكر المدير العام للمجلس الهندى للبحث الطبى بلرام باغافا فى مؤتمر صحفى فى وزارة الصحة فإن "الاستنتاج الرئيسى لتحاليل المصل هذه أن واحدا من كل 15 فردا فوق سن العاشرة تعرض فى أغسطس" للفيروس.
وأظهرت النتائج أن التعرض للفيروس كان أعلى بين الذين شملتهم الدراسة فى أحياء المدن الفقيرة وبنسبة (15,6%)، بينما كانت النسبة فى المناطق الحضرية الأخرى 8.2%، وفى المناطق بلغت 4.4%.
يذكر أن الهند رفعت تدريجيا إجراءات الاحتواء الصارمة التى فرضتها فى مارس فى محاولة لإنقاذ الاقتصاد.
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