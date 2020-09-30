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مصر تحدّث حصيلة وفيات وإصابات كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الثلاثاء، تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس المستجد ووفاة 13 حالة جديدة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبذلك، يرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة حتى اليوم.

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وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء 103079 حالة، من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.

وفرضت مصر في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس، شملت حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو. كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

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