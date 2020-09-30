الغضب يشتعل بين ترامب وبايدن.. والأخير يصف الرئيس بـ «الكاذب»

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه جو بايدن في اول مناظرة تعقد بينهما قبل 35 من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل

وقال ترامب في حالة من الانفعال بعد دفاعه عن اختياره لقاضية ممثلا للمحكمة العليا، إن الحزب الديمقراطي "يريد أن يصبح اشتراكيًا"، ورد بايدن "أنا الحزب الديمقراطي الآن".

وبعد التطرق الى ملف الرعاية الصحية انتقد بايدن سياسة الرعاية الصحية لادارة الرئيس الأمريكي ووصفه بالكاذب

ورد ترامب إنه يريد إصلاح أوباما كير، وباغته بايدن "إنه لا يقدم أي مساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية".