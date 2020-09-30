ترامب يحصل على ثالث ترشيح لجائزة نوبل للسلام

حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثالث ترشيح للحصول جائزة نوبل للسلام.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز أستراليا" أن 4 أساتذة قانون استراليون، رشحوا مؤخرا، الرئيس دونالد ترامب، للجائزة المرموقة، وذلك على خلفية دوره في إبرام اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

ويقول ديفيد فلينت، أحد من رشحوا ترامب للجائزة، إن الرئيس الأمريكي فعل ذلك بحكمة، وتفاوض مباشرة مع الدول العربية المعنية وإسرائيل.

وأضاف أستاذ القانون، أن ترامب يعمل على منع أمريكا من الانخراط في أي حرب، وكذلك تسهيل عملية السلام في منطقة مثل الشرق الأوسط.

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وتابع: "هو حقا يصنع السلام في العالم بطريقة لم يفعلها أي من أسلافه.. يستحق بجدارة جائزة نوبل للسلام".

وحصل ترامب في وقت سابق على ترشيح من عضو بالبرلمان النرويجي للحصول على جائزة نوبل للسلام، كما رشح برلماني سويدي الرئيس الأمريكي أيضا للجائزة نفسها لدوره في الوساطة بين كوسوفو وصربيا.

يشار إلى أن عملية الترشيح للجائزة، تسمح لأساتذة الجامعات والأساتذة الفخريين والأساتذة المساعدين في موضوعات مثل التاريخ والعلوم الاجتماعية والقانون وغيرهم تقديم ترشيحات، بالإضافة إلى أعضاء الحكومات والتجمعات الوطنية.