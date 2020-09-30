يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أول مناظرة انتخابية في مواجهة منافسه المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن في كليفلاند، بولاية أوهايو، والتي سيديرها كريس والاس مضيف برنامج "فوكس نيوز صنداي". اقرأ ايضا وستتضمن المناقشة ستة مقاطع مدة كل منها 15 دقيقة؛ اختار والاس الموضوعات التالية: سجلات الرئيس ترامب والنائب السابق جو بايدن - المحكمة العليا - كوفيد -19 - الاقتصاد - العرق والعنف في المدن الأمريكية Advertisements - نزاهة الانتخابات. وتذيع شبكة فوكس نيوز الأمريكية المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي المرشح لفترة ولاية ثانية عن الحزب الجمهوري ومنافسه جو بايدن عبر منصاتها في بث مباشر عبر الروابط التالية: عبر فيسبوك: facebook facebook عبر يوتيوب:

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر .. انطلاق أول مناظرة بين ترامب ومنافسه جو بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.