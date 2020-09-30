الارشيف / أخبار عالمية

ترامب ينفعل على بايدن في أول مناظرة تليفزيونية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قاطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه الديمقراطي جو بايدن، أكثر من مرة، خلال أول مناظرة تليفزيونية بين المُرشحين.

واختلف "ترامب" مع "بايدن"، بعد اعتراض الأخير على تعيين قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية، بشكل مُتعجل.

وقال "بايدن": إن تعيين قاضية في المحكمة العليا يجب أن يتم بعد الانتخابات الرئاسية.

Advertisements

من جهته، قاطع "ترامب"، "بايدن"، قائلاً: "إنه انتخب لـ 4 سنوات رئاسية، وليس 3 سنوات فقط".

وبدا الرئيس الأمريكي مُنفعلاً؛ مما دفعه لمقاطعة بايدن، والدفاع عن تعيينه قاضية بالمحكمة العليا، قبل موعد الاستحقاق الرئاسي.

وتُعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مُقررة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب ينفعل على بايدن في أول مناظرة تليفزيونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا