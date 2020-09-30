ترامب يرد على اتهامه بالتهرب الضريبى

وقال بايدن :"ترامب يدفع ضرائب أقل مما يدفعه معلم فى مدرسة"، ليرد ترامب: "دفعت ملايين الدولارات كضرائب فى عام 2016 و2017".

وانطلقت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأمريكى الجمهورى، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، فى مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، ويديرها المذيع فى شبكة "فوكس نيوز"، كريس والاس، من دون أن يتصافح المتنافسان بسبب الإجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجرى ترامب وبايدن، ثلاث مناظرات قبل موعد الانتخابات الرئاسية فى الثالث من نوفمبر المقبل.

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وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المناظرة بين ترامب وبايدن تحكمها مجموعة من القواعد، تضمن سيرها بالشكل الصحيح، مشيرة إلى أن مهمة والاس تتجلى فى ضبط هذه القواعد وفرضها.

وأضافت أن القاعدة الأولى هى تحديد مدة المناظرة فى 90 دقيقة، يتم خلالها مناقشة 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة. وسيحرص الصحفى المخضرم والاس على أن يحترم كل من بايدن وترامب مدتهما فى المداخلة. كما تمنح لكل مرشح دقيقتان فقط للإجابة عن السؤال، قبل أن يتاح له التعليق على حديث المنافس الآخر.

وقد اختار والاس 6 موضوعات عامة لتأطير هذه المناظرة: السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف فى المدن ونزاهة الانتخابات.