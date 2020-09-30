ترامب لـ بايدن: أسابيع ونحصل على لقاح كورونا.. والمرشح الديمقراطي: لا أثق بك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال أول مناظرة مع منافسه جو بايدن اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة على بُعد أسابيع من الحصول على لقاح لفيروس كورونا، مضيفًا أن إدارته قامت "بعمل رائع" فيما يتعلق بوباء كوفيد 19.
وردّ "بايدن" على بيان لقاح ترامب، قائلًا: "أنا لا أثق به على الإطلاق".
وقارن الرئيس الأمريكي تعامله مع فيروس كورونا مع الاستجابة لتفشي أنفلونزا الخنازير الذي حدث عندما كان بايدن نائب الرئيس، ورد بايدن على ذلك بأن 14000 شخص فقط ماتوا ولم يغلقوا الاقتصاد.
وردّ ترامب بأن أنفلونزا الخنازير مرض أقل عدوى بكثير مقارنة بـ كورونا كوفيد 19.
وأشار "ترامب" أيضًا إلى أنه في حين وصف بايدن إغلاق الحدود مع الصين بأنه "كره للأجانب"، فقد أنقذ بالفعل "آلاف الأرواح".
واتهم الديمقراطيون الرئيس "ترامب" بالإسراع في تطوير لقاح من أجل الحصول عليه قبل انتخابات 3 نوفمبر، مُعربين عن مخاوفهم من أنه قد يؤثر على فعالية اللقاح المحتملة.
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