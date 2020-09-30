بايدن : ترامب أسوأ رئيس تعامل مع المسألة العرقية

شهدت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطى، فى الانتخابات الرئاسية جو بايدن تلاسنا حادا واشتباكات لفظية وتبادلًا للاتهامات من الطرفين.





وفيما يخص القضية العرقية، قال بايدن إنه ما من رئيس تعامل مع المسألة العرقية مثل ترامب، منتقدا خروج ترامب خلال المظاهرات العراقية وحمل الإنجيل والتوجه إلى كنيسة قريبة من البيت الأبيض.

وأضاف بايدن أن معظم ضحايا كورونا من الأفارقة الأمريكيين"، مشيرًا إلى أنه "ظلم ممنهج فى تطبيق القانون"، ليرد ترامب متهما بايدن "بالتعامل مع الأمريكيين الأفارقة بأسوأ ما يمكن"، وقال إن بايدن أطلق عليهم تعبير "مفترسى عظام".

وتناول ترامب جهود إدارته فى التعامل مع الاحتجاحات العرقية وفقا للقانون، متهما "الديمقراطيين واليسار الراديكالى بقيادة الاحتجاجات العرقية فى البلاد". واصفا بايدن بأنه دمية فى يد "اليسار الراديكالى".

وانطلقت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأمريكى الجمهورى، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، فى مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، ويديرها المذيع فى شبكة "فوكس نيوز"، كريس والاس، من دون أن يتصافح المتنافسان بسبب الإجراءات الاحترازية جراء فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن يجرى ترامب وبايدن، ثلاث مناظرات قبل موعد الانتخابات الرئاسية فى الثالث من نوفمبر المقبل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المناظرة بين ترامب وبايدن تحكمها مجموعة من القواعد، تضمن سيرها بالشكل الصحيح، مشيرة إلى أن مهمة والاس تتجلى فى ضبط هذه القواعد وفرضها.

وأضافت أن القاعدة الأولى هى تحديد مدة المناظرة فى 90 دقيقة، يتم خلالها مناقشة 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة. وسيحرص الصحفى المخضرم والاس على أن يحترم كل من بايدن وترامب مدتهما فى المداخلة. كما تمنح لكل مرشح دقيقتان فقط للإجابة عن السؤال، قبل أن يتاح له التعليق على حديث المنافس الآخر.

وقد اختار والاس 6 موضوعات عامة لتأطير هذه المناظرة: السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف فى المدن ونزاهة الانتخابات.