ترامب يعد بتوفير لقاح كورونا.. وبايدن يتهمه بـ الكذب

اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، بالكذب؛ بشأن وعود لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال "بايدن"، إن ترامب وإدارته على علم بفيروس كورونا منذ شهر فبراير، ولم يحدث تقدم، متهمًا إياه بالفشل في الملف.

من جهته، وعد الرئيس الأمريكي، بتوفير لقاح فيروس كورونا في وقت قريب جدًا.

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واتهم "ترامب"، الديمقراطيين، بتسييس جائحة كورونا، واستخدامها ضده في الانتخابات المنتظرة.

وتعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مُقرّرة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.

ويُدير المناظرة كريس والاس مضيف برنامج "فوكس نيوز صنداي في كليفلاند، بولاية أوهايو.