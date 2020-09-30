انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التصويت عبر البريد الإلكتروني، في الانتخابات المقبلة، معتبرًا أنه "سيؤدي لنتائج كارثية، ويسهل عملية التزوير".
وقال "ترامب"، في أول مناظرة رئاسية مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، إن نتيجة الانتخابات "قد تظل مجهولة لأشهر"؛ إذا تم التصويت بالبريد.
في المقابل، دعا الديمقراطي بايدن، الأمريكيين للتصويت بقوة، عن طريق البريد، في الانتخابات الأمريكية.
وقال بايدن إن الرئيس الأمريكي يحاول تخويف الناس من عملية التصويت بالبريد، نافيًا وجود احتمالات للتزوير.
وتعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يحذر من تزوير الانتخابات بسبب التصويت بالبريد.. وبايدن يهاجمه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.