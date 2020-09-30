بعد أول مناظرة.. ترامب يسقط في استطلاعات الرأي

يمكن أن تبدو حسابات الانتخابات مُعقدة، لكن الوضع واضح، فقد تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، ليدخل في حالة تأرجح كافٍ، إذ إن طريقه إلى 270 صوتًا ضروريًا للبقاء رئيسًا، ولكن الأمر بالنسبة له غير مُستقر في أحسن الأحوال.

ووفقًا لأحدث متوسطات الاستطلاع من موقع 538 الأمريكي، فإن نائب الرئيس السابق جو بايدن موجود في أوهايو ونورث كارولينا وفلوريدا وأريزونا وبنسلفانيا، سيحتاج ترامب إلى إدارة الطاولة في تلك الولايات للفوز بالرئاسة مرة ثانية.

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وارتفعت شعبية بايدن بمقدار 6 نقاط أو أكثر في ولايات ويسكونسن وميشيغان ونيفادا ونيوهامبشاير ، لكن الرئيس لا يزال على مسافة قريبة.

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استطلاع شعبية ترامب وبايدن بعد المناظرة