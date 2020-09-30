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حقيقة فرض حظر كلي في الكويت بسبب عزاء الشيخ صباح الأحمد

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كشفت وسائل إعلام كويتية، حقيقة الأنباء المتداولة حول فرض حظر كلي في البلاد؛ بسبب وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ونفت وزارة الداخلية الكويتية، الأنباء المتداولة في هذا الشأن، عن فرض حظر كلي، ابتداء من الأربعاء، حتى فجر الأحد، بسبب وصول رؤساء وزعماء الدول؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح.

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وقالت الوزارة الكويتية إن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا، ولا فرض لأي حظر كلي.

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من جهته، قال وزير شؤون الديوان الأميري، ان حضور مراسم دفن أمير الكويت الراحل/ سيقتصر على الأقرباء فقط.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عامًا.

وكان أمير الكويت الراحل، يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا، ومن المقرر أن يصل جثمانه إلى أرض الكويت اليوم الأربعاء قادمًا من الولايات المتحدة. 

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