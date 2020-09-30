إن شاء الله.. بايدن يرد على ترامب باللغة العربية في أول مناظرة رئاسية.. فيديو

وسط مشاحنات المناظرة التليفزيونية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن ، أشعل قول الأخير كلمة "إن شاء الله" ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال إجابة ترامب عن سؤال حول دفع الضرائب، طالب بايدن الرئيس الأمريكي بالإفصاح عن إقراره الضريبي، فرّد قائلاً إنه دفع الملايين وسيكشف عن ذلك، ليقاطعه المرشح الديمقراطي "امتى.. إن شاء الله".

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وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لفت أنظارهم رد بايدن بـ"اللغة العربية" على ترامب، بقوله "إن شاء الله"، في إشارة ضمنية إلى أنه لن يكشف عن سجله الضريبي.

وتبادل المرشحان، سيلاً من الإهانات والاتهامات، حيث وصف بايدن ترامب بـ"جرو بوتين، و"المهرج"، بينما قاطعه الرئيس الأمريكي أكثر من مرة ووصفه بـ "دمية" في يد اليسار الراديكالي.

وتعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مقررة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.