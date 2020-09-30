المكسيك.. 4446 إصابة جديدة بكورونا و560 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4446 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و560 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 738 ألفا و163 حالة، وحصيلة الوفيات 77163.
يذكر أن المكسيك سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.
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