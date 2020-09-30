جيش الاحتلال يعلن اكتشاف 3 مواقع لإنتاج الصواريخ في بيروت

أعلن جيش الإسرائيلي اكتشاف 3 مواقع لإنتاج الصواريخ في قلب أحياء سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الجيش يكشف عن ثلاثة مواقع في قلب أحياء سكنية في مدينة بيروت لإنتاج مواد تستخدم لإنتاج الصواريخ الدقيقة".
واستعرض المتحدث تفاصيل تلك المواقع، مؤكدًا أن الموقع الأول هو موقع إنتاج مواد للصواريخ الدقيـقة في قلب المنطقة الصناعية في حي الجناح.
وتابع: أما الموقع الثاني، فهو موقع تحت أرضي لإنتاج أجزاء من الصواريخ الدقيـقة في حي الليلكي، فيما الثالث، هو موقع تحت أرضي لإنتاج مواد الصواريخ الدقيقة في حي الشويفات، على حد زعمه.
وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال "ترصد إسرائيل هذه المواقع بكل ما لديها من قدرات ووسائل وتمتلك معلومات واسعة عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله وستواصل التعامل معه من خلال وسائل وآليات عمل مختلفة".
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