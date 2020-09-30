إصابة نائب الرئيس الهندي بفيروس كورونا

أعلن مكتب نائب الرئيس الهندي "م. فينكايا نايدو" إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد أثناء إجرائه فحوصات روتينية للفيروس.
وقال المكتب - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأربعاء - إن نايدو البالغ من العمر 71 عاما والخاضع للعزل المنزلي لا تظهر عليه أعراض المرض ويتمتع بصحة جيدة، مشيرا إلى أن نتائج الفحوصات أثبتت سلبية إصابة زوجته.
وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى ستة ملايين و225 ألفا و764 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 97 ألفا و497 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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