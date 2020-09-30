25 مليون جرعة من اللقاح الروسي إلى مصر

قال صندوق الثروة السيادي الروسي، الأربعاء، إنه وافق على توريد 25 مليون جرعة من لقاحه المحتمل لمرض كوفيد-19 إلى مصر عبر شركة فاركو، التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر.

وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي عدة صفقات لتوريد لقاح سبوتنك-في إلى الخارج، ومنها توريد 100 مليون جرعة إلى الهند حيثي وقع أيضا أن يجري تجارب سريرية.

وتشارك مصر بالتعاون مع الحكومة الصينية لإنتاج لقاح ضمن مبادرة أطلق عليها "لأجل الإنسانية"، وتتم في 4 دول عربية، وتحقق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من الإمارات والبحرين والأردن ومصر.

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وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، إن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراءها على حوالي 40 ألف مبحوث حتى الآن، ولم تظهر عليهم أي اعراض جانبية.

وأشارت إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف مشارك.

ودعت الوزيرة المصريين للمشاركة في التجارب الإكلينيكية تضامنا مع الإنسانية، من أجل الحصول على اللقاحات فور ثبوت فعاليتها، حيث شارك في التجارب الإكلينيكة للقاح فيروس كورونا حوالي 40 ألف مشارك حول العالم ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.