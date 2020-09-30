رئيس وزراء أرمينيا: لا يمكن الجلوس فى مفاوضات مع استمرار المعارك

وأضاف باشينيان، فى تصريحات وفقا لقناة "العربية" الإخبارية": "ندرس الاعتراف رسميا باستقلال ناجورنو قره باغ وإقامة تحالف سياسى وعسكرى معها".
وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمينية بإقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.
وأكدت وزارة الخارجية الأرمينية، أن خبراء عسكريين أتراك يقاتلون جنبا إلى جنب مع أذربيجان فى منطقة قره باغ.
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