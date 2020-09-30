كشفت أرمينيا، اليوم الأربعاء، أن هناك اتصالات لاسلكية تثبت مشاركة طائرات إف-16 تركية في معارك ناغورنو كاراباخ مع أذربيجان.
وكانت وزارة الدفاع الأرمنية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن مقاتلة "إف-16" تركية أسقطت طائرة "سو-25" أرمنية، مضيفة أن طيارها لقي مصرعه في الحادث.
ومنذ بدء الصراع بين أذريبجان وأرمينيا، وأعلنت تركيا تضامنها ودعمها للأولى، وأفادت تقارير بأن أنقرة أرسلت مرتزقة سوريين إلى أذربيجان، لتبدأ صفحة أخرى في حربها مع أرمينيا.
وحسبما نقلت "رويترز" عن مصدرين من الفصائل المسلحة الموالية لـ تركيا، فكان هناك 700 إلى 1000 مقاتل سوري، يستعدون الأسبوع الماضي للتوجه إلى أذربيجان.
فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان لصحيفة "جارديان" البريطانية، أن 500 مقاتل سوري على الأقل ذهبوا بالفعل إلى أذربيجان من قبلهم.
ووجهت روسيا، الثلاثاء، انتقادا ضمنيا لتركيا، في أعقاب تصريحات أنقرة الأخيرة الداعمة لأذربيجان.
فيما أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أن بلاده لا تدرس إمكانية نشر قوات حفظ سلام في إقليم قرة باغ في ظل احتدام القتال في المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرمينيا: طائرات إف-16 تركية تشارك في المعارك مع أذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.