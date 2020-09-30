أرمينيا: طائرات إف-16 تركية تشارك في المعارك مع أذربيجان

وكانت وزارة الدفاع الأرمنية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن مقاتلة "إف-16" تركية أسقطت طائرة "سو-25" أرمنية، مضيفة أن طيارها لقي مصرعه في الحادث.

ومنذ بدء الصراع بين أذريبجان وأرمينيا، وأعلنت تركيا تضامنها ودعمها للأولى، وأفادت تقارير بأن أنقرة أرسلت مرتزقة سوريين إلى أذربيجان، لتبدأ صفحة أخرى في حربها مع أرمينيا.

وحسبما نقلت "رويترز" عن مصدرين من الفصائل المسلحة الموالية لـ تركيا، فكان هناك 700 إلى 1000 مقاتل سوري، يستعدون الأسبوع الماضي للتوجه إلى أذربيجان.

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فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان لصحيفة "جارديان" البريطانية، أن 500 مقاتل سوري على الأقل ذهبوا بالفعل إلى أذربيجان من قبلهم.