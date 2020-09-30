إسرائيل: ندعم أذربيجان في حربها ضد أرمينيا

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء، إعلان إسرائيل دعمها لـأذربيجان خلال حربها ضد أرمينيا وشن البلدين عشرات الهجمات باستخدام طائرات مسيرة.
وتتمتع إسرائيل بعلاقة طويلة الأمد مع أذربيجان، ويعتمد جزء كبير من قوتها العسكرية على الأسلحة الإسرائيلية.
وأكد الإعلام العبري أنه تم بيع أسلحة من صناعة الطيران الإسرائيلية، وطائرات بدون طيار تستخدم لمهاجمة ومراقبة Hermes 450 من إنتاج شركة Elbit ، وجمع معلومات استخبارات الطيران بدون طيار، وصواريخ Spike المضادة للدبابات وأنظمة مضادة للطائرات.
ووجدت إسرائيل في أذربيجان مصدرًا مستقرًا وقريبًا نسبيًا للطاقة، والذي أصبح موردًا مهمًا للطاقة لإسرائيل يوفر حوالي أربعين بالمائة من استهلاك النفط المحلي كل عام، عبر خط أنابيب النفط الذي يبدأ في باكو ويمر عبر جورجيا إلى مدينة جيهان الساحلية التركية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
ويقول التليفزيون الاسرائيلي إن قرب أذربيجان من إيران يعتبر ميزة مهمة للغاية لإسرائيل.
وقدّمت أرمينيا مؤخرًا معرضًا للطائرات بدون طيار التي أسقطتها أو استولت عليها واستخدمها الجيش الأذربيجاني ويظهر الفيديو العديد من الطائرات بدون طيار التي صنعتها الشركات الإسرائيلية.
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