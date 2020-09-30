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أذربيجان تعلن استمرار العمليات القتالية بإقليم كاراباخ

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أكدت وزارة الدفاع في أذربيجان، اليوم الأربعاء، استمرار العمليات القتالية حاليا على طول الجبهة بأكملها.
ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن أرمينيا حشدت قوات وحاولت شن هجوم صباح اليوم.

هذا، وقد أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الأربعاء، أن قواتها تمكنت من تطويق مجموعة من العسكريين الأرمن على خط التماس في إقليم قره باغ.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الدفاع الأذربيجانية قولها إن "عملية تجري للقضاء على القوات الأرمنية المحاصرة بنيران المدفعية ولتطهير المنطقة على محور آغداره – تارتار".

ومن جانبها، اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية أذربيجان بالاستعانة بمقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة تركية لتنفيذ غارات شمالي قره باغ.

وقبل قليل أعلنت أرمينيا، أنها ليست مستعدة لمحادثات سلام مع أذربيجان بوساطة روسية.

وقال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إنه لا يمكن الجلوس في مفاوضات مع استمرار المعارك.

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وشدد باشينيان على ضرورة تهيئة الأجواء قبل بدء المفاوضات التي اقترحتها روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى أمس الثلاثاء، مكالمة هاتفية، برئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، لبحث الصراع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا على تبعية إقليم قره باج.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "بناء على مبادرة الجانب الأرميني، تم إجراء محادثة تليفونية بين رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان".

وبحسب بيان الكرملين، أكد كل من بوتين وباشينيان، على الحاجة الملحة للجانبين المتصارعين لوقف إطلاق النار في قره باج.

وأوضح البيان أن بوتين أعرب عن قلقه الشديد بسبب الأعمال القتالية المستمرة في قره باج.

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