تسهيلا علي الزوار.. قرار سعودي جديد بشأن العمرة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس قرارا بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداء من الأحد القادم، وذلك تسهيلًا على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

وبيًن السديس، إن هذا التوجيه جاء للحفاظ على سلامة المعتمرين لكي يؤدوا نسكهم على أكمل وجه، وذلك بعد صدور الموافقة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا.

وأوضح الرئيس العام أن الرئاسة اتخذت كافة الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

ويُشار الي ان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كانت قد قامت بتجربة افتراضية استعدادا لاستقبال المعتمرين، حيث وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكلاء الرئيس العام ومساعديهم، ومدراء الأفواج بالرئاسة، ومدراء الإدارات الخدمية والفنية والهندسية والتوجيهية والعلمية بالمسجد الحرام على استعدادات الرئاسة العامة، ومحاولة إجراء التجارب الافتراضية لدخول وخروج المعتمرين إلى البيت العتيق ووصلهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وحرصت الرئاسة العامة استعدادا لاستقبال المعتمرين وتوفير العديد من الخدمات حيث دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وقت سابق الكاميرات الحرارية المطورة في المسجد الحرام.

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يذكر أن الرئاسة تعمل على تعقيم البيت العتيق 10 مرات في اليوم، بتخصيص (450) عامل لعمليات التعقيم، وسوف تتم عمليات التعقيم على مدار 24 ساعة ويستخدم لها يوميًا (2500 لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات، وتم توزيع معقمات الأيادي على (300) صبانة موجودة في كافة جنبات المسجد الحرام كما تم توفير معقمات خاصه لسجاد المسجد الحرام.

ورفعت الرئاسة العامة جميع السجاد من صحن المطاف، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا.

كما خصصت الرئاسة العامة فريق خاص يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين.

وتقوم الرئاسة العامة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج، وتتعاون الرئاسة العامة في إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.