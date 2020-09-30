نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل طويل الأجل بدون موافقة الكفيل لدى مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي طويل الأجل حيث يصل فترة السداد إلى 10 سنوات بأقساط شهرية مرنة وميسرة ويتم الحصول على التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم وذلك لكافة العملاء بدون تمييز بين المواطن أو المقيم ويوفر ذلك التمويل الشخصي مصرف الراجحي هو من أعرق المصارف الإسلامية الذي يمتلك خبرة 60 عام في خدمة التمويل للأفراد والشركات ويوجد له فروع عديدة في الشرق الأوسط ومن أهمها فروع المملكة الهاشمية الأردنية وفروع المملكة العربية السعودية وتم أختيار اليوم التمويل الشخصي طويل الأجل لشرح كافة تفاصيله من مميزات وشروط ومستندات مطلوبة للحصول عليه ورابط التقديم على التمويل الشخصي لدى الموقع الرسمي بمصرف الراجحي تمويل شخصي طويل الأجل لمدة 10 سنوات لدى مصرف الراجحي سوف نوضح لكم بالتفصيل أهم مزايا التمويل الشخصي بمصرف الراجحي تمويل شخصي إسلامي بموافقة أحكامه الشرعية

السماح بالتمويل الشخصي للقطاع العام بخمسين ألف دينار أردني وثلاثون ضعف الراتب الشهري

السماح بالتمويل الشخصي للقطاع الخاص بخمسة وعشرون ضعف الراتب الشهري

بدون حاجة لكفيل يتم الموافقة على طلب التمويل الشخصي

يعطي مع التمويل الشخصي تأمين تكافلي على الحياة للسداد عند الوفاء لا قدر الله

السماح بفترة مرنة وميسرة للقطاع العام 96 شهراً والقطاع الخاص يسمح بفترة سداد مرنة تصل إلى 84 شهراً

يعطي فرصه عند التمويل الشخصي بتوحيد الإلتزمات في قسط شهري واحد شروط ومطالب الموافقة على تمويل طويل الأجل لدى مصرف الراجحي للموافقة على طلب التمويل يتطلب مدة عمل ستة شهور على الأقل للقطاع الخاص وثلاثة شهور للقطاع العام ويختلف القطاع العسكري عن باقي القطاعات عند التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يتطلب للموافقة على التمويل الشخصي توفير راتب شهري 300 دينار للقطاع العام أما للقطاع الخاص لابد من توفير 400 دينار عند الطلب المستندات والأوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي يلزم للموافقة على التمويل الشخصي توفير أثبات الهوية المدنية

الموافقة على تحويل الراتب الشهري إلى مصرف الراجحي بالأردن

يلزم تواجد كشف حساب من البنك لآخر ستة شهور

يلزم للموافقة أن لا يكون للعميل أي أقساط مستحقة

عليك إحضار أخر قسائم لمدة ستة شهور رابط وطريقة الحصول على القرض الشخصي لدى مصرف الراجحي للموافقة على طلب القرض الشخصي عليك الدخول على الموقع الرسمي لدى مصرف الراجحي فرع المملكة الهاشمية الأردنية

يلزم أختيار طلب التمويل الشخصي المناسب للعميل وبعد ذلك التقديم عليه بمصرف الراجحي

عليك تكمله كافة البيانات المطلوبة في الموقع الرسمي لكي يتم الموافقة على الطلب

ثم رفع صور المستندات والأوراق المطلوبة وأرسالها لهم

عليك الانتظار بعض الوقت للرد عليك بالموافقة على طلب التمويل الشخصي بمصرف الراجحي ويتم تكمله الطلب بعد ذلك في فرع الراجحي للحصول على القرض المطلوب

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل طويل الأجل بدون موافقة الكفيل لدى مصرف الراجحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.