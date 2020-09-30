نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيخ نواف الأحمد أميراً للكويت اليوم وتأديته اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في خضم الأحداث التي ألمت بالشعب الكويتي لوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الثلاثاء 29 سبتمبر 2020م، حيث وافته المنية أثناء خضوعه للعلاج في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، فسيكون خلفاً له الشيخ نواف الأحمد أميراً للكويت اليوم، كما أعلن رئيس مجلس الأمة “مرزوق الغانم” عن تأديته اليمين الدستورية خلفاً للشيخ صباح الأحمد في جلسة خاصة اليوم الأربعاء، ويتقدم موقع ثقفني بالتعازي لوفاة أمير البلاد داعين الله أن يتغمده بواسع مغفرته.

الشيخ نواف الأحمد أميراً للكويت اليوم

نقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” تصريح صحفي لرئيس مجلس الأمة “مرزوق الغانم” عن التقاءه برئيس الوزراء “صباح الخالد الحمد الصباح” وتقرر أداء اليمين الدستورية للشيخ “نواف الحمد” اليوم الأربعاء، وتقرر دعوة مجلس الأمة في الساعة 11:00 من صباح اليوم لتأدية اليمين الدستورية وفق المادة 60 من الدستور الكويتي، كما تقوم أعمال الدستور بأحكام توارث الإمارة.

من هو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نقدم لكم معلومات عن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 عقب تأديته اليمين الدستورية :

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هو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر “الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح.

ولد الشيخ نواف الحمد الجابر عام 1937 م

تقلد مناصب بوزارة الداخلية والدفاع وكانت له إنجازات

في عام 2006 صدر أمر أميري بتزكيته ولياً للعهد

يحظى بمكانة رفيعة على مستوى مجلس التعاون الخليجي

فيديو تأدية الشيخ نواف اليمين الدستورية

الحداد في الكويت 40 يوما

بعدما أعلن الديوان الأميري في الكويت عن على وفاة أمير البلاد “الشيح صباح الأحمد” عن عمر 91 عام تم خلالهم الجازات كبيرة في العمل الإنساني والدبلوماسي على مر تاريخ حكم الشيخ صباح الأحمد من عام 2006 حتى وافته المنية، وأعلنت دولة الكويت الحداد الرسمي في البلاد على وفاة الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” لمدة أربعين يوماً.

كما ذكر التليفزيون الرسمي بوصول جثمان أمير الكويت اليوم الأربعاء قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، وقدمت التعازي في وفاة أمير الكويت من جميع أنحاء العالم، وأعلنت دولا عن فترات الحداد.