وسيشمل المؤتمر الصحفى إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمى للجائحة، وتطوير لقاح كوفيد-19 عالميًا، وتجارب اللقاح إقليميًا والتوزيع المنصف فى إطار آلية كوفاكس. ويتحدث فى المؤتمر أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأراش رشيديان، مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، ونادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التى يمكن توقعها باللقاحات والتمنيع، بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. الصحة العالمية تعلن نتائج لقاحات كورونا وآلية التوزيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.