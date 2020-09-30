إسرائيل تسجل 5000 إصابة كورونا جديدة.. وتحذر من انهيار المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، تسجيل 4949 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 خلال 24 ساعة الأخيرة من أصل 34352 نتيجة فحص.

ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى النشطين 64608 ، منهم 779 في حالة فيما بلغ عدد الوفيات 1،528 منذ انتشار الفيروس.

من جهتها قالت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تصل المستشفيات إلى عتبة طاقتها الاستيعابية في القريب العاجل من حيث استقبال المرضى بشكل عام وأنها لن تتمكن من استقبال جرحى في حال نشوب حرب في الشمال.

وأضافت أن "هذه المعطيات تشير إلى وجود مشكلة في قدرة الدولة على التعامل مع حالات الطوارئ من كوارث طبيعية إلى أوبئة، لكنها تشير أيضا إلى إشارة تحذير بأنه في حالة اندلاع حرب في الشمال يرجح أن تؤدي إلى دمار وخسائر أكثر مما كانت عليه في حروب إسرائيل السابقة".