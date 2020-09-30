رئيس مجلس الأمة الكويتي عن الأمير الراحل: فقيدنا كان ربانا ماهرا حفظ لدولتنا توازنها

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، خلال جلسة أداء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليممين الدستورية في مجلس الأمة اليوم: "فُجعنا بنبأ وفاة قائد مسيرتنا الشيخ صباح الأحمد".

وأضاف في كلمة في جلسة المجلس اليوم: "كان فقيدنا ربانا ماهرا حفظ لدولتنا توازنها ورسم بسياسته الحكيمة طريق نجاة وسط النيران المستعرة حولنا".

وأدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة خاصة في مجلس الأمة، وفقًا لنص المادة ٦٠ من الدستور.

وبعد أداء اليمين ألقى الأمير نواف خطابًا، أبن فيه الأمير الراحل، أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال إن الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له داخليا وخارجيا، معتبرًا إن الشيخ صباح رمز شامخ قدم الكثير لشعبه وأمته، في لهجة بلغ عليها التأثر الكبير والحزن العميق على وفاة الأمير صباح الأحمد.

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وقال الشيخ نواف الأحمد، إن اتحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف، مؤكدًا بذله كل ما بوسعه للحفاظ على الكويت وحماية أمنها.

وأكد الشيخ نواف على الاعتزاز بالدستور ونهج البلاد الديمقراطي.

وأضاف الشيخ نواف إن الكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد.

وأعاد الشيخ نواف التأكيد على إن سياسة الشيخ صباح ستظل نبراسا لنا .