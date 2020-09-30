رسالة عاجلة من رئيس مجلس الأمة الكويتي لأمير البلاد

وجه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رسالة مخاطبًا فيه الأمير الجديد للكويت الشيخ نواف الأحمد حيث قال : أعرف حجم الألم الذي يعتصر قلبك على فراق أخيك ومعلمك.

واضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي في كلمته امام أعضاء مجلس الأمة أثناء أداء القسم القانوني لأمير البلاد : أعلم الأسى الذي يدمي كبدك على فراق من كنتَ له سندًا.. وأعرف كم تشعر بالمسؤولية لكنك سيف مجرب وحكيم مسدد.

وأدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة خاصة في مجلس الأمة، وفقًا لنص المادة ٦٠ من الدستور. وبعد أداء اليمين ألقى الأمير نواف خطابًا، أبن فيه الأمير الراحل، أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال إن الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له داخليا وخارجيا، معتبرًا إن الشيخ صباح رمز شامخ قدم الكثير لشعبه وأمته، في لهجة بلغ عليها التأثر الكبير والحزن العميق على وفاة الأمير صباح الأحمد. Advertisements وقال الشيخ نواف الأحمد، إن اتحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف، مؤكدًا بذله كل ما بوسعه للحفاظ على الكويت وحماية أمنها. وأكد الشيخ نواف على الاعتزاز بالدستور ونهج البلاد الديمقراطي. وأضاف الشيخ نواف إن الكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد. وأعاد الشيخ نواف التأكيد على إن سياسة الشيخ صباح ستظل نبراسا لنا .

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