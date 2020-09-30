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النفط ينخفض لليوم الثاني على التوالي بسبب كورونا

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انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، الأربعاء، مواصلة تكبد خسائر كبيرة في ظل زيادة الإصابات بفيروس قبل حلول فصل الشتاء.

وأثار ارتفع إصابات وباء "كوفيد-19" في العديد من الدول من مخاوف من فرض مزيد من القيود على الأنشطة، مما قد يقلص بدوره الطلب على الوقود، وبالتالي انخفاض أسعاره.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 40 سنتا ما يوازي واحدا بالمئة بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، وفق "رويترز". 

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وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا، ما يوازي 0.8 بالمئة إلى38.97 دولار.

 وينتهي أجل عقد نوفمبر اليوم ويحل محله عقد ديسمبر الذي انخفض حوالى 0.7 بالمئة إلى 41.25 دولار.

وفقد الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة بالمئة، الثلاثاء، مع تجاوز وفيات الوباء المليون نسمة وزادت الإصابات لمثليها في ثلاثة أشهر.

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