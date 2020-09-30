ماكرون: خطاب تركيا المولع بالحرب يشجع أذربيجان على استخدام القوة

وقال ماكرون، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "خطاب تركيا المولع بالحرب يشجع أذربيجان على استخدام القوة"، مضيفا أن مواقف أنقرة المؤيدة فى هذا الشأن متهورة وخطيرة.

وعملت تركيا مؤخرا على إشعال الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بمساندة الأخيرة، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.