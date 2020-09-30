أرمينيا تنشر صورا لحطام طائرة قالت إنها ”أسقطت من قبل مقاتلة تركية”

نشرت حكومة أرمينيا اليوم الأربعاء صورا تظهر حطام طائرة هجومية تابعة لقواتها، قالت إنها أسقطت من قبل مقاتلة تركية على خلفية تجدد القتال في منطقة قره باغ.

ونشرت هذه الصور على حساب مركز الإعلام الأرمني الحكومي الموحد، مع التأكيد أن الطائرة الهجومية من طراز "سو-25" أسقطت صباح أمس في أجواء منطقة واردنيس الأرمنية خلال تنفيذها مهام قتالية خاصة بمنع هجمات جوية على مواقع عسكرية ومدنية في البلاد.

وذكر المركز أن الطائرة المنكوبة أسقطت من قبل إحدى المقاتلات التركية من طراز "إف-16" المنتشرة في مطار كنجه في أذربيجان، وكشف أن الطيار الأرمني الذي قتل نتيجة للحادث هو ضابط برتبة رائد واسمه فاليري دانيلين.

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وأكدت الخارجية الأرمنية صحة هذه المعلومات في بيان أصدرته اليوم، متهمة سلاح الجو التركي بتنفيذ "تحليقات استفزازية على طول الحدود بين البلدين وخرق مجال أرمينيا الجوي في بعض الحالات".

هذا وفندت باكو وأنقرة الأنباء عن إسقاط طائرة حربية أرمنية من قبل مقاتلة تركية.

وأعلن مساعد الرئيس الأذري، حكمت حاجييف، اليوم أن طائرتين أرمنيتين من طراز "سو-25" تحطمتا أمس جراء اصطدامهما بجبل، داعيا حكومة يريفان إلى توضيح ملابسات الحادث المزعوم.