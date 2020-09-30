روحاني ناعيا الشيخ صباح الأحمد: أقر التوازن والاعتدال في المنطقة

بعث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تعزية إلى أمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح، معزيا إياه أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيدا بدوره المهم في إقرار التوازن والاعتدال في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعرب روحاني في البرقية عن بالغ أسفه وحزنه لرحيل الشيخ صباح الأحمد، مشيدا بدوره الهام في المنطقة، معبرا عن خالص العزاء للشيخ نواف واسرة آل الصباح وللحكومة والشعب الكويتي .

وفي رسالته دعا الرئيس الإيراني أن يتغمد الباري تعالى الأمير الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال الرئيس الإيراني "أتقدم لسموكم وآل الصباح وحكومة وشعب الكويت بالتعازي لوفاة الراحل الذي اضطلع بدور مهم في إرساء التوازن والاعتدال الإقليمي، سائلا الباري تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته الواسعة ولأهله وذويه الأجر الجزيل والصبر الجميل".

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وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن أمس وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان الملكي في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تولى منصب أمير البلاد خلفا للراحل صباح الاحمد الجابر الصباح.