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الرئيس العراقي يبعث برقية تهنئة لأمير الكويت لتوليه مقاليد الحكم

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بعث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة توليه مقاليد الحكم خلفًا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وأدى الشيخ نواف، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية في جلسة خاصة بمجلس الأمة، وفقًا لنص المادة ٦٠ من الدستور، عقب وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماعه الاستثنائي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرًا لدولة الكويت عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

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وفي أول كلمة له كأمير للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بينما كان ينعي أخيه الراحل قائلًا: "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

وأضاف الشيخ نواف الصباح : "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".

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