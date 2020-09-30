الطاقة الذرية تفتش موقعا مشبوها ثانيا في إيران

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إنها فتشت الموقع الثاني مما يشتبه في أنهما موقعان نوويان سابقان في إيران بموجب اتفاقها مع طهران الشهر الماضي الذي أنهى أزمة تتعلق بدخولهما.

وأضافت الوكالة في بيان صدر عنها، أنه في إطار اتفاق مع إيران لحل مشاكل تخص تنفيذ الضمانات التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دخلت الوكالة هذا الأسبوع الموقع الثاني في البلاد وأخذت عينات بيئية".

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أنها ستواصل عمليات التفتيش في المواقع الإيرانية، وذلك بعد أن قالت إيران إنها ستتعاون مع الوكالة.

وسبق أن أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، عن تحديد تاريخ زيارة الموقع النووي الثاني في إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران، دون أن يتم الإعلان عنه للعموم.

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وكانت قد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حاليا عشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى.

وبلغ مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب نحو 2105 كلج أي ما يتجاوز حاليا عشر مرات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى، وفقا لما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويشير الاتفاق إلى حد يبلغ 300 كلج من اليورانيوم المخصّب على شكل مركّب محدد، أي ما يعادل 202,8 كلج من اليورانيوم وأفاد تقرير الوكالة أن المخزون الإيراني الحالي يبلغ 2105 كلج.