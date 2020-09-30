بعد تولي الشيخ نواف حكم الكويت.. خادم الحرمين الشريفين يوجه رسالة له

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة، لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عقب أداء اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمة أميرًا للبلاد.

وهنأ الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشيخ نواف الأحمد بتوليه مقاليد الحكم.

وقال الملك سلمان في برقيته، إن السعودية والكويت يجمعهما مصير مشترك وأواصر راسخة.

وأكد العاهل السعودي وقوف المملكة مع الكويت في هذه الظروف، لافتا إلى أن البلدين تجمعهما العلاقات الثنائية المتميزة ومصيرًا مشتركًا واحدًا.