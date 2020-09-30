باريس.. مقاتلة تخترق حاجز الصوت لمساعدة طائرة مدنية

أثارت مقاتلة الذعر في باريس، الأربعاء، بعد أن اخترقت حاجز الصوت، محدثة صوتا مرتفعا يشبه دوي انفجار وفق شهود عيان.
وقالت شرطة باريس على "تويتر" إن الدوي الكبير الذي سُمع في المدينة وضواحيها كان نتيجة اختراق طائرة مقاتلة حاجز الصوت.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر فرنسية أن الطائرة التي اخترقت حاجز الصوت كانت في مهمة طارئة، بعد فقدان طائرة مدنية اتصالها ببرج المراقبة.
لكن متحدثا باسم وزارة الدفاع أكد أن الصوت ناتج عن اختراق حاجز الصوت من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
وسمع الصوت الذي هز النوافذ في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية وضواحيها، مما أدى إلى تهافت السكان على الاتصال بالشرطة.
وحثت الشرطة السكان على عدم الاتصال بخدمات الطوارئ.
ويسود التوتر باريس منذ هجوم بسكين خارج المكتب السابق لمجلة شارلي إبدو الساخرة، الجمعة.
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