عاجل.. دوى انفجار قوى فى باريس

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، بسماع دوى انفجار قوى فى العاصمة باريس.



أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، بسماع دوى انفجار قوى فى العاصمة باريس. من جانبها، قالت الشرطة الفرنسية، إن "دوى الانفجار الذى سمع فى باريس ناتج عن اختراق طائرة لحاجز الصوت"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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