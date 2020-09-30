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شاهد .. المناظرة الأولى كاملة بين ترامب ومنافسه بايدن

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مصطفي الأسيوطي 2020-09-30 12:56 0 تبليغ

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عقدت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكى الجمهورى، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، وأدارها المذيع فى شبكة "فوكس نيوز"، كريس والاس، والتى بدأت دون أن يتصافح المتنافسان بسبب الإجراءات الاحترازية جراء فيروس .

ومن المقرر أن يجرى ترامب وبايدن، ثلاث مناظرات قبل موعد الانتخابات الرئاسية فى الثالث من نوفمبر المقبل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المناظرة بين ترامب وبايدن حكمتها مجموعة من القواعد، ضمنت سيرها بالشكل الصحيح.

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